Santi Francesco e Petronio, le festività sovrapposte: a casa un giorno extra o più soldi in busta paga

Bologna, 9 ottobre 2025 - San Francesco d’Assisi torna a essere festività nazionale. Si comincia il 4 ottobre 2026. Una doppia festa per Bologna, che già celebra San Petronio, patrono della città. Ma che, per i lavoratori e le aziende, potrebbe comportare qualche cambiamento. Ma andiamo con ordine. La legge è stata promulgata ieri dal presidente Sergio Mattarella – che ha segnalato “qualche criticità” nella concomitanza con la festa civile di Santa Caterina –, e dunque il ritorno della festività del santo di Assisi – già in vigore dal 1958 al 1977 – è cosa fatta. Insomma, quello vissuto sabato scorso sarà l’ultimo San Petronio in ’solitaria’, visto che poi sarà condiviso con San Francesco (e la festività civile di Santa Caterina).