Bologna, 12 gennaio 2025 - Il giorno dopo è sempre il giorno della conta dei danni. O, se ancora non si può fare una conta, si possono vedere, nitidamente e alla luce del sole, le vie devastate (foto) del centro della città.

Il presidio di piazza San Francesco, per Ramy, il 19enne morto a Milano in scooter mentre scappava dai carabinieri, è finito in guerriglia.

Lanci di oggetti contro i poliziotti e barricate tra i locali del centro: riavvolgiamo il nastro per capire cos'è successo.