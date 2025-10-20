Smog nella pianura Padana: più casi di bronchiolite nei bambini

Bologna, 20 ottobre 2025 - Il traffico e il riscaldamento delle abitazioni della Pianura Padana pesano fortemente sulla salute respiratoria dei bambini. È quanto emerge da uno studio coordinato dal Policlinico Sant’Orsola e dall’Università di Bologna e pubblicato sulla rivista 'Pediatric Allergy and Immunology'.

Secondo i dati raccolti dai ricercatori, infatti, l'esposizione a medio termine ad alti livelli di inquinamento atmosferico aumenta il rischio di sviluppare bronchiolite, infezione virale acuta tipica della prima infanzia che colpisce il sistema respiratorio e rappresenta una delle principali cause di ricovero pediatrico nei mesi invernali.