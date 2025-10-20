La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Bologna

CronacaSmog nella pianura Padana: più casi di bronchiolite nei bambini
20 ott 2025
MONICA RASCHI
Cronaca
Naviga nell'articolo:

1

Smog nella pianura Padana: più casi di bronchiolite nei bambini

2

La ricerca su smog e malattie: in quali città è stata effettuata

3

Inquinanti identificati: le novità contenute nello studio

4

I pareri dei medici su emissioni e rischio per la salute

5

Cos'è la bronchiolite: sintomi e pericolosità

6

Perché i bambini sono più colpiti dalla bronchiolite

7

Come proteggere i bambini dall'inquinamento

  Smog nella pianura Padana: più casi di bronchiolite nei bambini

Smog nella pianura Padana: più casi di bronchiolite nei bambini

Uno studio coordinato dal Sant’Orsola e dall'Università di Bologna dimostra che l’esposizione ad alti livelli di polveri sottili incrementa il rischio di sviluppare infezioni virali acute nei bambini entro il primo anno di vita

La pianura Padana sotto lo smog. Nel riquadro: il professor Daniele Zama e la ricercatrice della Clinica Pediatrica, Arianna Dondi. entrambi del Sant'Orsola, hanno condotto la ricerca

Bologna, 20 ottobre 2025 - Il traffico e il riscaldamento delle abitazioni della Pianura Padana pesano fortemente sulla salute respiratoria dei bambini. È quanto emerge da uno studio coordinato dal Policlinico Sant’Orsola e dall’Università di Bologna e pubblicato sulla rivista 'Pediatric Allergy and Immunology'.

Secondo i dati raccolti dai ricercatori, infatti, l'esposizione a medio termine ad alti livelli di inquinamento atmosferico aumenta il rischio di sviluppare bronchiolite, infezione virale acuta tipica della prima infanzia che colpisce il sistema respiratorio e rappresenta una delle principali cause di ricovero pediatrico nei mesi invernali.



© Riproduzione riservata

