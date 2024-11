Stadio Dall'Ara di Bologna, da ristrutturare o spostare? Il dibattito

Bologna, 3 novembre 2024 - Sarebbe meglio ristrutturare il Dall’Ara, come prevede il progetto di Bfc e Comune, o costruire un nuovo stadio in una zona più periferica? La domanda sorge dopo che ieri la concomitanza tra commemorazione dei morti - e quindi numerose visite al cimitero monumentale della Certosa - e la partita Bologna-Lecce ha messo in seria difficoltà il traffico della zona Saragozza. Non è stato solo un problema di viabilità, ma soprattutto di parcheggi, dove chi era lì ha lasciato la propria automobile dove ha 'potuto', ma spesso dove in realtà non si poteva. Un problema annoso. E se si spostasse lo stadio in una zona con più parcheggi e maggior facilità di avvicinamento e accesso, la situazione sarebbe migliore? Ma cosa comporterebbe? L'abbiamo chiesto ai bolognesi.