Strage del Salvemini a Casalecchio: cosa è successo 34 anni fa

Bologna, 6 dicembre 2024 - 6 dicembre 1990. Sono passati esattamente 34 anni dal disastro aereo dell'Istutito Salvemini, a Casalecchio in provincia di Bologna. Una strage che provocò la morte di undici ragazze e un ragazzo della classe seconda A e ottantotto feriti nella struttura.

Un evento del genere non può e non deve essere dimenticato, entra nello scheletro di una città e di una nazione e il ricordo bussa ogni anno sempre più forte.

Un aereo in avaria precipitò su un istituto, spezzando nel fiore degli anni 12 vite e cambiando drasticamente quella delle famiglie coinvolte, degli amici e degli studenti.

Per questo, ogni anno, ci si ritrova per commemorare quelle vittime forse proprio perchè il 6 dicembre quel dolore è ancora più forte e magari per renderlo più sopportabile se ne fa carico un'intera comunità. Il 6 dicembre il paese si ferma, riflette e ricorda.