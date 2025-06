Strage di Ustica, 45 anni dopo. Mattarella: "Cercare la verità, paesi amici collaborino"

Bologna, 27 giugno 2025 - Quarantacinque anni dopo, ancora si cerca la verità. La Strage di Ustica rimane uno dei più grandi misteri d'Italia. Il 27 giugno del 1980 morirono 81 persone. Vittime di una strage che ancora non ha un colpevole. Quel volo Itavia 870, partito da Bologna e diretto a Palermo, poco prima delle 21, fece perdere le tracce sui radar, poi il nulla. Una bomba, si disse. Un cedimento struttuale. Nel mentre depistaggi, insabbiamenti. Finché si iniziò a parlare di una battaglia aerea sui cieli di Ustica tra velivoli sconosciuti. Libia, Francia, Stati Uniti. Solo ipotesi, senza riscontri.

"La strage di 45 anni or sono nel cielo di Ustica ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato" ed è "stata una tragedia tra le più oscure e laceranti che hanno colpito il nostro Paese", è la dichiarazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La Repubblica non abbandona la ricerca della verità e sollecita la collaborazione di tutti coloro che, anche tra i Paesi amici, possono aiutarci a rispondere al bisogno di giustizia, che non si dissolve negli anni perché è parte del tessuto stesso della democrazia".

"Tutti coloro che erano a bordo di quel DC9, partito da Bologna con destinazione Palermo, vi trovarono la morte. Ottantuno persone tra equipaggio e passeggeri: tanti i corpi che non fu possibile ritrovare", ricorda il capo dello Stato. "La memoria rinnova anzitutto i sentimenti di solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime, costretti a uno strazio indicibile, indelebile, inspiegabile".

Negli anni, parlano i politici, i familiari chiedono giustizia, nascono le associazioni. Vengono aperti fascicoli, ci sono assoluzioni. E poi prescrizioni e archiviazioni. I giudici civili stabiliscono risarcimenti e nasce un museo che ha fatto storia nel mondo. Ma mai emerge la verità. Quella che ancora oggi viene chiesta. Tramite iniziative, facendo polemiche. Incontri, dibattiti pubblici, interrogazioni politiche.

Ogni tanto, attraverso la stampa, tornano a parlare alcuni dei pochi protagonisti dell'epoca. Ma una cosa rimane certa: la parola fine alla vicenda giudiziaria non è mai stata scritta. E la battaglia continua, ancora, a distanza di 45 anni. Per la memoria, per non dimenticare.