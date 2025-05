Tram a Bologna, ecco tutti i cantieri e le tempistiche. La nostra guida

Bologna, 12 maggio 2025 – I cantieri del tram evolvono in fretta e ogni giorno i bolognesi si trovano alle prese con modifiche alla viabilità, deviazioni, cartelli, operai al lavoro, chiusure. La Linea Rossa avanza tra via San Felice, Borgo Panigale, San Donato e la Fiera, mentre la Verde acquista terreno tra Corticella, piazza dell’Unità e Bolognina, via dei Mille. Ecco la nostra guida su tutti i cantieri in corso per non perdersi neanche una novità e avere un quadro completo sui cantieri e sulle loro tempistiche. Per i fondi del Pnrr c'è tempo per completare i lavori fino al 2026, e allora ecco che le operazioni accelerano sempre di più.