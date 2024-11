Tram a Bologna: come cambiano i cantieri a novembre

Bologna, 1 novembre 2024 - Il mese di novembre a Bologna porta qualche cambiamento nella viabilità in città, visto le modifiche di assetto di diversi cantieri del tram. Prima di tutto riapre al transito dei veicoli parte di via Ugo Bassi: si sposta così il cantiere verso piazza Maggiore. Un cantiere che prevede anche la completa riqualificazione dell’asse stradale e dell’intera rete dei sottoservizi sotterranei e che il Comune si è prefisso di concludere entro febbraio 2025.

Poi in via Indipendenza il cantiere già esistente si sposta sul lato opposto della carreggiata: qui il senso di marcia era già stato rivoluzionato, non cambierà quindi nulla. In via San Donato invece iniziano i lavori e dal 4 novembre cambiano un po' di cose. Dall'8 novembre, invece, via ai cantieri anche a Santa Viola.

Contestualmente vengono aperti due nuovi infopoint per informare cittadini e residenti: il primo ha aperto ieri in piazza Spadolini a San Donato, il secondo al Centro Borgo aprirà lunedì 4 (per entrambi gli orari sono lunedì-venerdì, 9:00-13:00).

È infine prevista una fermata provvisoria del trasporto pubblico presso il civ. 24 di via dell’Artigiano. Per dettagli e variazioni delle linee bus interessate è possibile consultare il sito tper.it, mentre per informazioni sul cantiere i cittadini e gli esercenti possono consultare il sito trambologna.it.