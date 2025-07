Tram Bologna, a che punto siamo con i lavori? Le novità sui cantieri di luglio

Bologna, 2 luglio 2025 – Proseguono i lavori per la realizzazione della linea rossa del tram iniziati a giugno in varie zone della città.

Da giovedì 3 luglio alle ore 9,30 inizieranno i cantieri nell’incrocio tra via delle Lame e via Riva Reno che si occuperanno in particolare della curva e comporteranno significative variazioni alla circolazione dei trasporti pubblici, ma non solo: due giorni di lavori anche in via Mazza, Bolognina. Oggi invece sono iniziati i cantieri che ripristinano il doppio senso in Santa Viola, con modifiche in via Emilia. Procedono i lavori in via Indipedenza e, con anticipo, in San Felice.