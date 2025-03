Tram linea rossa, a che punto sono i lavori: nuova rivoluzione in centro a Bologna

Bologna, 8 marzo 2025 - Il tram avanza a lunghi passi. Il maxi intervento di Ugo Bassi è ormai in dirittura di arrivo: i cantieri, nel cuore del centro storico di Bologna era stato aperto nell'estate 2024, ed era proseguito per tranche successive, fino a quella attuale che mira ad essere conclusa tra poche settimane.

Da aprile 2025, infatti, i lavori della Linea Rossa in centro storico si intensificheranno in zona San Felice, interessando tutta la via dalla Porta sino ad Abbadia. Per cercare di minimizzare i disagi, che comunque restano alti, sarà lasciato però libero l’incrocio con Riva Reno e via della Grada, uno degli snodi di traffico dell'area.

Le prime transenne hanno già fatto capolino in maniera graduale in questi giorni nella zona di Piazza di Porta San Felice e il cantiere proseguirà sui tratti successivi con cadenza settimanale.

Il sindaco Matteo Lepore, infatti, anche nelle ultime uscite pubbliche ha sempre detto di voler proseguire in modo spedito verso la realizzazione di Linea Rossa e Linea Verde (per questo tratto, mercoledì 12 marzo e giovedì 13 marzo i lavori arriveranno in via Corticella e via dei Mille), e in campo saranno progressivamente schierati quasi un migliaio di operai.