Tram Linea rossa: quali sono i tratti completati a Bologna

Bologna, 28 novembre 2024 - Sui binari in mezzo a viale della Repubblica il sindaco Matteo Lepore e Valentina Orioli, assessora alla Nuova Mobilità, presentano i tratti completati della Linea Rossa e fanno il punto sui cantieri del tram insieme con i tecnici incaricati.

Quelli già finiti sono i tratti di viale della Fiera/viale Europa e di via Serena/Repubblica, a due passi dal parco Don Bosco che tanto ha fatto discutere la città. Una recinzione continuerà a proteggere la linea tramviara fino alla partenza del primo convoglio. QUI la mappa.

VIDEO / Tram a Bologna, il sindaco fa il punto sui cantieri

“Questo è un tratto fondamentale perché è qui che verrà concentrata la maggior parte dei passeggeri e degli utenti - puntualizza il sindaco -. Ogni volta che passiamo da un lotto all’altro, vediamo come la città sia contenta e come ci sia l’interesse dei cittadini. Lavoriamo a spron battuto per fare prima possibile e si vede anche la qualità dei lavori, qui come in via Ugo bassi. Il tram è destinato a cambiare la vita della città ed è giusto che i cittadini si prendano le proprie soddisfazioni. Ci sono dei sacrifici, che i bolognesi stanno affrontando, ma ne varrà la pena”.

Nel cuore di San Donato la viabilità ha assunto i connotati che manterrà anche con il tram in funzione: due le corsie per senso di marcia nel tratto Fiera/Europa (lotti E4-E5). Restano solo da completare le fermate e definire gli ultimi interventi.

Posati anche i binari nel lotto F1-F2, dove rimane solo da collegare il percorso da via Serena a viale della Repubblica.