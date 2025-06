Tram Bologna, arrivano 2 nuovi cantieri: cosa cambia in piazza dell’Unità

Bologna, 26 giugno 2025 - Arrivano altre modifiche alla viabilità cittadina. Dopo i lavori iniziati ieri in via Massarenti (non per il tram) e relativo blocco del traffico, si aprono altri cantieri in Bolognina e nella zona di via Emilia Ponente, tra Santa Viola e l'ospedale Maggiore.

Nonostante le alte temperature di questi giorni di fuoco - sono stati presi provvedimenti per mitigare gli effetti sul lavoro nei cantieri - i lavori proseguono senza interruzioni. Come comunica il Comune, l'obiettivo è "concludere gli interventi più impattanti prima della riaperture delle scuole e della ripartenza di settembre".

Dunque, domani (venerdì 27 giugno) iniziano i lavori nel tratto compreso tra le vie Battindarno e Marzabotto. Lunedì 30 giugno, nuovo cantiere in Bolognina. Poi dal lunedì dopo (7 luglio) cambia la viabilità in via di Corticella. Ecco i dettagli.