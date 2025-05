Tram, i cantieri si allargano. Disagi a Porta San Felice, ecco i prossimi lavori

Bologna, 5 maggio 2025 – I cantieri del tram si fanno sempre più intensi e si moltiplicano i disagi per gli utenti della strada. A partire da Porta San Felice, dove da oggi i lavori per la linea rossa sono entrati ancora di più nel vivo ‘allargandosi’ attorno all’area della porta già occupata fino a toccare l’intervento in via Saffi. Siamo al rush finale per la ‘Rossa’, insomma: ecco tutti gli interventi pronti a partire nei prossimi giorni.