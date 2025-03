Tram a Bologna, quando e dove partiranno i prossimi cantieri

Bologna, 6 marzo 2025 - Sono pronti a partire i nuovi cantieri per la Linea Verde del tram che interesseranno, da martedì 11 marzo via Sant'Anna e Byron e da mercoledì 12 marzo il primo tratto di via Bentini dall’intersezione Bentini-Lipparini-Corticella. Giovedì 13 sarà invece il turno di via dei Mille, futuro capolinea della Verde in centro storico.

Le nuove aree cantierizzate si aggiungono, per quanto riguarda la Verde, a quelle già attive nel primo tratto di via di Corticella, nella bretella di congiunzione tra Bentini/Shakespeare e in zona Caserme Rosse, dove i lavori per la realizzazione del sottopasso tranviario hanno tratto un nuovo impulso dall’arrivo di un nuovo escavatore specializzato in fondazioni speciali costruito appositamente per operare con efficacia in contesti urbani, riducendo il rumore.