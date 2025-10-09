Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Bologna
CronacaUnibo al primo posto tra le università italiane: la classifica di Times Higher Education 2026
9 ott 2025
AMALIA APICELLA
Cronaca
Unibo al primo posto tra le università italiane: la classifica di Times Higher Education 2026

Conferma al vertice per una delle classifiche internazionali più autorevoli e rinomate: a livello globale l'Alma Mater avanza di 16 posizioni salendo al 130esimo posto e guadagnando complessivamente 29 posizioni in ranking

Unibo in vetta alla classifica delle università italiane. A destra il rettore Giovanni Molari

Bologna, 9 ottobre 2025 - L'Università di Bologna si conferma al vertice tra gli atenei italiani nel World University Rankings di Times Higher Education (The), una delle classifiche universitarie internazionali più autorevoli e rinomate. Primo posto che l’ateneo conquista per il sesto anno consecutivo. 

A livello globale, l’Alma Mater avanza di 16 posizioni, salendo dal 146esimo al 130esimo posto. Un risultato che conferma un trend di crescita costante: negli ultimi quattro anni, infatti, l’ateneo ha guadagnato complessivamente 29 posizioni nel ranking.

