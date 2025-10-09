Unibo al primo posto tra le università italiane: la classifica di Times Higher Education 2026

Bologna, 9 ottobre 2025 - L'Università di Bologna si conferma al vertice tra gli atenei italiani nel World University Rankings di Times Higher Education (The), una delle classifiche universitarie internazionali più autorevoli e rinomate. Primo posto che l’ateneo conquista per il sesto anno consecutivo.
A livello globale, l’Alma Mater avanza di 16 posizioni, salendo dal 146esimo al 130esimo posto. Un risultato che conferma un trend di crescita costante: negli ultimi quattro anni, infatti, l’ateneo ha guadagnato complessivamente 29 posizioni nel ranking.