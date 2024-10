Università: per 'The Ranking's' Bologna è la prima in Italia

Bologna, 9 ottobre 2024 - Prima tra gli atenei italiani per il quinto anno consecutivo. L'università di Bologna continua a detenere il suo record nella prestigiosa classifica World University Rankings stilata da Times Higher Education (The). L'Alma Mater si posiziona al 146esimo posto tra tutte le università al mondo, entrando quest'anno per la prima volta nella top 150, in salita di nove posizioni rispetto allo scorso anno (dal 155esimo al 146esimo). Tra le italiane, quelle classificate dal The’s Ranking 2025 sono 55. Di queste, solo tre entrano nella top 200 e nessuna nelle prime cento al mondo. Dopo Bologna, troviamo la Scuola Normale Superiore di Pisa che si classifica al 154esimo posto (era 168esima nel 2024) e la Sapienza di Roma che perde quattro posizioni e dalla 181esima piazza scende alla 184esima.

Se diamo un'occhiata alle vette della classifica, al primo posto c'è l’università di Oxford, che si conferma come la più prestigiosa al mondo per il nono anno consecutivo. Seguono il Mit di Boston al secondo posto e Harvard al terzo. Fino alla decima posizione Usa e Gran Bretagna si spartiscono la classifica.