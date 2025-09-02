Volo Ryanair Bologna Siviglia, 5.600 euro di risarcimento ai passeggeri (dopo due anni)

Ci sono voluti più di due anni, ma alla fine la pazienza e la perseveranza dei passeggeri è stata ripagata. Oltre 400 euro a testa di rimborsi (5.600 in totale) per un volo Ryanair partito da Bologna e diretto a Siviglia con diverse ore di ritardo, che ha finito per provocare disagi e problemi agli utenti oggi premiati con il risarcimento.

Ad assistere gli sventurati, ma oggi soddisfatti, clienti è stata Italia Rimborso, che oggi comunica con orgoglio il risultato raggiunto. Non solo, perché un altro caso simile è successo sul volo sempre Ryanair Bologna-Malaga di due anni fa, per cui è stato riconosciuto un risarcimento di 2.000 euro.

Spesso, a fronte di cancellazioni e ritardi, i passeggeri si trovano spaesati di fronte alle procedure da avviare per ottenere i rimborsi: ecco allora come fare per arrivare a un risarcimento, partendo dalla necessità di non gettare la spugna per far valere i propri diritti.