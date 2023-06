Schermo acceso da Nan Goldin a Hitchcock

Dopo qualche serata di anteprime oggi il Cinema Ritrovato, trentasettesima edizione, entra nel vivo. L’ospite attesissimo di questa prima giornata è Nan Goldin (foto), che sarà alle 19 all’auditorium DamsLab per una lezione di cinema. La fotografa e attivista statunitense, il cui lavoro più noto è ’The Ballad of Sexual Dependency’ del 1985, una sorta di slide show composto da circa 700 immagini scattate tra il 1979 e il 1985, in cui ha ripreso le sue esperienze personali e amorose, recentemente è stata al centro del film ’Tutta la bellezza e il dolore’ della regista Laura Poitras, premiata con il Leone d’Oro a Venezia. Il culmine cinematografico sarà invece con la proiezione in Piazza Maggiore alle 21,45 di ’Spellbound’ (’Io ti salverò’) di Alfred Hitchcock, preceduto da un cortissimo del 1930, ’Ceux qui ne s’en font pas’ di Germaine Dulac, con musiche originali reincise e suonate su vinili dal vivo.

Ma la giornata di oggi comincia già alle 11 con ’Ladri di biciclette’ di Vittorio De Sica all’Arlecchino, per la sezione del festival ’Suso Cecchi d’Amico, scrivere su misura’, introdotta da Caterina d’Amico. Alla sala Mastroianni dalle 14,30 ’16 mm- Piccolo grande passo’ con una serie di brevi film accompagnati al piano da Daniele Furlati. E poi ecco i film per ricordare Anna Magnani: ’Teresa Venerdì’ di Vittorio De Sica andrà al cinema Europa alle 15,30 con l’introduzione di Emiliano Morreale, che poi alle 19 sarà in piazzetta Pier Paolo Pasolini per parlare del suo libro ’L’ultima innocenza’ (Sellerio), un romanzo di attrici e attori, star e comparse, registi e produttori, realmente esistiti, "ma più incredibili di qualunque fantasia". In città arriva anche la Palma d’Oro Cristian Mungiu, per presentare alle 17,45 all’Arlecchino ’Il grido’ di Michelangelo Antonioni. Il regista rumeno sarà poi alle 19 al cinema Odeon per presenta in anteprima il suo ultimo lavoro ’Animali selvatici’, in concorso all’ultimo festival di Cannes e in uscita il prossimo 6 luglio. Infine una vera perla, con protagonista Stanley Kubrick il cui ’Fear and Desire’ sarà all’Arlecchino alle 15,45, in versione integrale, ritrovato e restaurato, come tutti i film di questo festival.

Benedetta Cucci