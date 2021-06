Valsamoggia (Bologna), 28 giugno 2021 - Scambia lo scherzo per l'addio al celibato per un rapimento e lancia l'allarme ai carabinieri. E' successo intorno alle 18 di sabato in Valsamoggia. Una donna, in preda al panico, ha contattato il marito dicendo di aver visto due persone vestite di nero, incappucciate e armate di pistola che si stavano aggirando nei pressi della loro villa. Allarmatosi per la situazione di pericolo, l'uomo ha chiamato i carabinieri che sono accorsi velocemente sul posto.

Alla vista dei militari, i presunti malviventi, temendo una sparatoria, si sono arresi per dimostrare che non si trattava di un piano criminale, ma di uno scherzo organizzato per l’amico che stava festeggiando l’addio al celibato nell’abitazione vicina a quella della donna spaventata. Le pistole giocattolo, private del tappo rosso, ma esteticamente identiche a quelle vere, sono state sequestrate dai carabinieri che hanno identificato i protagonisti dello scherzo.

I due amici del futuro sposo dovevano entrare in casa dell’amico (a conoscenza dello scherzo) e inscenare un sequestro di persona con tanto di documento firmato “Azienda Agr.(essiva) di Bassotti & banda”, ad oggetto “conto rapimento”, descrizione dei beni “la persona verrà riconsegnata (forse) priva di difetti e non danneggiata dal rapimento”.

Ricevuta la copia del documento, la futura sposa, nonché regista del 'cortometraggio', doveva filmare la scena del finto rapimento in previsione di proiettarla sul maxi schermo al pranzo di matrimonio per far divertire gli invitati.