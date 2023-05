Schianti sulla Futa, feriti due motociclisti

La Futa torna a fare paura. Ieri, a distanza di poche ore, si sono verificati ben due incidenti: uno all’altezza del semaforo del senso unico alternato a Sabbioni, frazione di Loiano, e uno pochi chilometri dopo. Lo si temeva perché ogni anno, con il primo fine settimana di bel tempo, motociclisti e automobilisti si riversano sulla provinciale 65 per una gita fuori porta in direzione della Toscana. Ad aggravare la situazione della viabilità su questa strada, già monitorata con autovelox e colonnine pre-velox, il fatto che la Fondovalle Savena sia chiusa da mesi per una frana avvenuta a marzo e che la provinciale 7 Idice sia interrotta per lo smottamento di pochi giorni fa. La Futa è, dunque, l’unica strada effettivamente percorribile, in alcuni tratti a senso unico alternato per gli smottamenti e le frane seguite alle piogge di questi giorni.

Perciò, proprio questo fine settimana, le forze dell’ordine, coordinate dai carabinieri, hanno intensificato i controlli sulla Futa. Ma ieri, nonostante i controlli e le precauzioni prese dai Comuni, si sono verificati due scontri, per fortuna senza tragiche conseguenze. Il primo è avvenuto tra Loiano e Monghidoro nella tarda mattinata: un motociclista 40enne, originario di Varese, con alcuni amici ‘riders’ si stava dirigendo verso Monghidoro quando, per cause ancora da accertare, 40enne ha perso il controllo della moto, rovinando al suolo e perdendo i sensi. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato l’uomo al Maggiore con un’importante trauma cranico in codice di media gravità. La strada è rimasta bloccata per ore.

Quando la situazione sembrava tornata alla normalità, si è verificato un altro schianto a Sabbioni, frazione di Loiano, all’altezza del semaforo che regola il senso unico alternato istituito nei giorni scorsi. Ad avere la peggio un 19enne bolognese, che era in moto seguito da alcuni amici. Il 19enne, secondo i primi rilievi delle forze dell’ordine, non avrebbe frenato in tempo andandosi a schiantare contro il bagagliaio della macchina che lo precedeva. Sul posto sono arrivati i sanitari con ambulanza, automedica ed elisoccorso: Il 19enne è stato elitrasportato al Maggiore con varie fratture scomposte ed esposte in codice di media gravità.

Zoe Pederzini