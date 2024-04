Schianto alla rotonda di via Larga. Grave un motociclista di 29 anni

Grave incidente nella serata di mercoledì scorso, intorno alle 22.40, in via Larga. Nello schianto è rimasto coinvolto un motociclista di 29 anni che, a seguito delle serie ferite riportate, è stato immediatamente trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore in codice di massima gravità.

Secondo una prima e parziale ricostruzione, il centauro avrebbe fatto tutto da solo: stava percorrendo via Larga proveniente da via Massarenti quando, all’imbocco della rotonda Piscopia, ha colpito il marciapiede ed è stato sbalzato violentemente dallo scooter.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.

Starà a loro far luce sull’esatta dinamica che ha portato al violento schianto: le cause non sono ancora chiare, ma è possibile che a causare la perdita del controllo del mezzo sia stata l’alta velocità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica per fornire le prime cure al 29enne che ha poi raggiunto d’urgenza il Pronto soccorso dell’ospedale.

Il conducente del mezzo è in pericolo di vita e da mercoledì sera si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione del Maggiore in prognosi riservata.

Circa due mesi fa, sempre nella stessa zona, in via Enrico Mattei, un centauro di 57 anni, Riccardo Maestri, era morto dopo essersi scontrato, in sella alla sua moto, con un’auto guidata da un cittadino di origini nordafricane. Inutili, in quel caso, i tentativi disperati dei soccorritori di salvargli la vita: l’uomo, residente in città, era morto sul colpo.

c.c.