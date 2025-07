Schianto all’alba dopo la serata. Amputata una gamba al 21enne

Valsamoggia, 1 luglio 2025 – Si salverà anche se ha dovuto subire l’amputazione di una gamba il 21enne di Lavino di Mezzo, rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto all’alba di domenica scorsa a Ponte Samoggia, all’incrocio tra la via Emilia la via Cassoletta, all’altezza dello stabilimento Philip Morris. Sottoposto a intervento di emergenza all’ospedale Maggiore di Bologna, viste le condizioni della gamba trafitta dal guardrail, i sanitari non hanno potuto fare altro che procedere a questa drastica operazione con l’obiettivo primario di salvare la vita al giovane che domenica scorsa, pochi minuti prima delle sei del mattino, stava rientrando a casa a bordo della sua Volkswagen Golf.

Al suo fianco, sul sedile del passeggero, un amico diciannovenne, uscito illeso da uno schianto che secondo i primi riscontri è da imputare a un fatale colpo di sonno. I due amici stavano rientrando da una serata trascorsa con amici percorrendo la strada statale tra gli abitati di Ponte Samoggia e Anzola Emilia. È qui che il ventunenne ha perso il controllo della sua auto. Dai primi riscontri effettuati dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, non ci sarebbero state interferenze con altri mezzi in transito sulla Via Emilia o all’incrocio con la via Cassoletta, una strada comunale frequentata soprattutto da residenti e dalle attività economiche circostanti.

Nessuna causa esterna per la brusca scartata in direzione del guardrail contro il quale la Golf si è schiantata con potenza e inclinazione tale da provocare il distacco della lamina di lamiera zincata che si è conficcata nella carrozzeria, a fianco della ruota anteriore, penetrando nell’abitacolo sul lato del guidatore. Per aprire l’abitacolo e liberare i ragazzi dalle lamiere, è stato necessario ricorrere al lavoro dei Vigili del fuoco. Già sul posto i sanitari del Pronto soccorso del Maggiore con due ambulanze e l’auto medica. Poco vicino è poi atterrato l’elisoccorso del 118.

Il ventunenne è apparso subito in condizioni critiche ed è stato trasportato all’ospedale in codice di massima gravità. Sul posto, a garantire le condizioni di sicurezza lungo tutto il tempo necessario alle operazioni di soccorso, i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Borgo, che hanno raccolto gli elementi utili alla dinamica dei fatti e le testimonianze di quanti hanno assistito all’accaduto e diramato le prime richieste di soccorso. Non si conoscono ancora gli esiti relativi alle analisi del sangue per la verifica, di prassi, del tasso alcolemico.