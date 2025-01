Schianto all’incrocio, è subito caos

Due feriti non gravi e il traffico in tilt per oltre due ore con code chilometriche nelle due direzioni, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso alla periferia di Bazzano. L’ingresso orientale del capoluogo di Valsamoggia è stato infatti il teatro di un incidente che alle 16,30 circa ha coinvolto due automobili, una Fiat Cinquecento ed una Bmw X3.

La dinamica nel dettaglio è all’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale che hanno nell’immediatezza gestito la fase delicata del soccorso ai conducenti delle automobili coinvolte, assistiti dai sanitari del 118 e poi trasportati al vicino pronto soccorso del Dossetti. La polizia locale ha gestito il traffico bloccato per gli stop provocati dalle operazioni di soccorso, rilievo e rimozione dei mezzi incidentati. Fino alle 18,30 la circolazione è stata bloccata, con i disagi e le polemiche seguenti. Il tutto a causa del mancato rispetto delle precedenze nel delicato snodo che a ponente del ponte sul Samoggia vede diramarsi il tracciato della vecchia Bazzanese lungo la via Circonvallazione nord e a sud le diramazioni verso Monteveglio e l’ospedale attraverso il viale dei Martiri e il centro di Bazzano attraverso via Mazzini. Tratto delicato della viabilità locale già teatro in passato di diversi incidenti e della proposta di realizzare, invece degli innesti regolati dallo stop, una rotatoria che possa fluidificare il traffico dei mezzi provenienti dall’area modenese che usano il viale dei Martiri per raggiungere Monteveglio e l’alta Valsamoggia. "Se ne parla da anni, perché obiettivamente l’intensità del flusso in quel punto è notevole: le scuole, gli impianti sportivi, l’ospedale e l’uso di questa variante come scorciatoia verso i paesi vicini giustificherebbe un investimento in sicurezza", sostiene Simone Rimondi, consigliere di Civicamente Samoggia.

Una proposta che però non viene colta dalla sindaca Milena Zanna, la quale chiarisce: "In quel punto non sono previsti lavori per la realizzazione di una rotonda, che avrebbe costi troppo elevati. Servirebbero finanziamenti per il miglioramento della viabilità e messa in sicurezza e auspichiamo che possano arrivare. Il traffico, su quella strada, si è comunque ridotto da quando è stata aperta la Pedemontana. In termini di sicurezza è stato realizzato già nei mesi scorsi il passaggio pedonale rialzato che aiuta molto a ridurre la velocità delle auto che si immettono sul ponte".

Gabriele Mignardi