Schianto all’incrocio: "Fu omicidio stradale"

Per la morte di Veronica De Micco, ci sarà un processo. Omicidio stradale, recita l’accusa dalla quale dovrà difendersi una 26enne che il 14 gennaio dello scorso anno travolse e uccise la donna. Trentatrè anni, mamma di due bimbi e barista da circa sei mesi al Caffè al Teatro in via Rambelli, nel centro storico di San Giovanni, fu vittima del terribile schianto all’incrocio semaforico della frazione Maggi a Sant’Agata. Una scomparsa che lasciò senza parole l’intera comunità.

Era l’ora di pranzo quando la donna, che abitava nel comune persicetano, stava percorrendo via Montirone, nella frazione di Maggi, alla guida della sua Seat Ibiza. All’incrocio semaforico con via Malmenago lo scontro con una Nissan Qashqai: la Seat finì fuori strada con Veronica che rimase incastrata tra le lamiere. Il personale della pizzeria che dà sulla strada diede immediatamente l’allarme ma per lei non ci fu nulla da fare, nemmeno dopo il disperato intervento del 118.

Il processo ora dovrà valutare soprattutto la velocità del Qashqai – dettaglio sul quale si giocherà tutto –, secondo le accuse superiore al limite consentito su quel tratto. La conducente non si accorse dell’auto di Veronica che proveniva da una via perpendicolare e la centrò sulla fiancata destra senza lasciarle scampo. Dagli accertamenti del ctu è emerso che Veronica procedeva a una velocità di 40 chilometri orari, mentre l’altro mezzo a circa 75 (il limite è dei 50). "Se è vero – commenta Michele De Bona, responsabile di Giesse, studio al quale si è rivolta la famiglia della ragazza – che l’intersezione è un po’ particolare, bisogna riconoscere che, come sottolineato dal ctu, se l’imputata avesse mantenuto una velocità inferiore il sinistro non si sarebbe verificato. Oppure le auto si sarebbero scontrate ugualmente ma con esiti decisamente meno gravi. Accogliamo con favore la decisione del giudice e attendiamo gli sviluppi del processo". Dove la famiglia non sarà parte civile, già risarcita dall’assicurazione.