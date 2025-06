Schianto all’incrocio, muore motociclista

È morto sul colpo Giuseppe Massimiliano Branda, il motociclista di 57 anni che, nella mattinata di ieri, a San Matteo della Decima, frazione di Persiceto, si è scontrato con un furgoncino. Branda, che lascia un figlio, risiedeva a Pieve di Cento, dove era nato ed era molto conosciuto. Poco dopo le 7 il 57enne si era messo in sella alla sua due ruote, una Triumph 850, per raggiungere il posto di lavoro, a San Giovanni. Neanche venti minuti dopo, però, all’incrocio tra via Cento, la sp255, e via Marefosca, il centauro si è scontrato con un furgoncino, guidato da un 66enne.

Stando alle prime risultanze dei rilievi, la moto arrivava sulla sp255 da Cento, e andava verso Persiceto, mentre, nella corsia opposta, stava transitando il furgone che stava per svoltare a sinistra per andare verso il centro di San Matteo della Decima. Non è ancora chiaro, al momento, quale dei due mezzi non abbia rispettato la precedenza causando questa tragedia mortale. Quel che è certo, purtroppo, è che l’impatto è stato devastante: il pievese è stato sbalzato dalla moto ed è ricaduto pesantemente al suolo, a vari metri di distanza dal punto di impatto. Sul posto, avvisati da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena, sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma per Branda non c’era più nulla da fare. Illeso, ma sotto choc, il 66enne del furgone. Sul luogo dell’incidente si sono recati, con due pattuglie, i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto: alla base dell’incidente sembra chiaro che ci sia una mancata precedenza, ma sarà da chiarire chi abbia commesso l’infrazione fatale.

La strada, a quell’ora percorsa da molti pendolari che si spostano dalle abitazioni al posto di lavoro, è rimasta percorribile per lungo tempo a senso unico alternato per permettere i rilievi e la rimozione dei detriti e dei mezzi dalla carreggiata: si sono dunque formate lunghe code. Branda da quasi vent’anni lavorava alla Simex di Persiceto, l’azienda che produce attrezzature per macchine da movimento terra e che ha sede in via Newton. "Con profondo cordoglio tutta Simex si unisce al dolore per la tragica e prematura scomparsa del caro Giuseppe Massimiliano Branda – fa sapere l’azienda –. Un collega stimato, una persona gentile e apprezzata da tutti, che ci lascia improvvisamente. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e affetto in questo momento di grande dolore. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco". Sconvolto e commosso il sindaco di Pieve, Luca Borsari: "Voglio esprimere il massimo cordoglio, a nome di tutta l’amministrazione comunale, per la perdita del nostro concittadino Massimiliano Branda. Un uomo conosciuto in paese. Ci stringiamo tutti, in questo difficile momento, al figlio, ai familiari e agli amici". Intanto, è ancora ricoverato, in Rianimazione, in prognosi riservata, il motociclista 23enne di Bentivoglio che, nel pomeriggio di martedì, è rimasto coinvolto in un incidente stradale simile con un’auto a Santa Maria in Duno.

Zoe Pederzini

Pier Luigi Trombetta