Schianto con camion. Porrettana bloccata

Porrettana bloccata per un’ora, ieri a Casalecchio, per un incidente che si è verificato in zona Faianello, all’altezza di villa Magri. Poco dopo le 14, nella curva che dall’incrocio con via Cimarosa conduce alla rotonda nei pressi di via Fattori, per un’invasione di corsia una Fiat Punto si è scontrata frontalmente con un camion che procedeva in direzione opposta. Nell’impatto, che non ha provocato feriti, l’utilitaria e il tir hanno bloccato la circolazione in entrambe le direzioni. La Polizia locale Reno Lavino è intervenuta: per riaprire la circolazione sulla statale è stato necessario attendere la rimozione dei mezzi coinvolti.