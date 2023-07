Schianto contro furgone Muore un motociclista

Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia, ancora un lutto che ha colorato di tragedia una bella sera d’estate. E’ successo venerdì sera a Crevalcore, in via di Mezzo Ponente, intorno alle 23. La vittima è Evo Garagnani, un motociclista di 58 anni, residente a Bomporto, nel Modenese. Aveva una ditta di elettronica, viveva con la mamma anziana e lascia, oltre alla madre, un fratello e la fidanzata. Secondo quanto è stato ricostruito dai primi rilievi, l’uomo era in sella ad una motocicletta di grossa cilindrata, una Yamaha R1, e pare stesse andando dalla fidanzata, quando si è scontrato con un altro mezzo, un Fiat Doblò, condotto da un 58enne residente a Crevalcore che stava rientrando a casa.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio con la strada che porta in zona Ronchi. E stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri di Crevalcore, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, l’autista del Doblò stava voltando a sinistra per entrare nel cortile di casa, quando si è scontrato con la moto che proveniva dalla parte opposta. L’impatto dei due mezzi è stato talmente violento che il 58enne è stato sbalzato dal mezzo ed è rimasto incastrato nel Doblò morendo sul colpo. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per liberare il motociclista, ma per lui non c’era già più nulla da fare: quando i medici del pronto intervento sono arrivati in via di Mezzo, l’uomo era già morto per. L’autista del Doblò, invece, è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in stato di choc. Intanto, il pm di turno ha disposto il sequestro dei due mezzi e al momento l’ipotesi di reato per il 58enne è omicidio stradale.

I militari dell’Arma dovranno accertare un eventuale concorso di colpa del motociclista; è possibile, infatti, stando alla dinamica del sinistro, che percorresse la strada a una velocità superiore al limite consentito. E questo è l’ennesimo incidente stradale che si verifica in provincia. Sabato scorso una ragazza Ucraina era stata investita in viale Minezzi a Decima ed era finita all’ospedale in gravi condizioni. L’automobilista si era allontanato per poi essere rintracciato dai carabinieri. Recentemente, sempre a Persiceto, un pensionato di 89 anni alla guida della sua automobile aveva investito accidentalmente, durante una manovra, la moglie 86enne che poi era morte in ospedale. E ancora era deceduta una giovane mamma di 28 anni a Budrio perché finita fuori strada con la sua automobile. Giorni prima era morto un sedicenne a Castello d’Argile investito da una macchina. Una sequenza di tragedie che sembra inarrestabile.

Pier Luigi Trombetta