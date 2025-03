Schianto fatale a 19 anni. Ambulanza lo soccorre poi si ferma in panne

di Zoe PederziniVILLANOVA DI CASTENASO (Bologna)Ombre sulla morte di Riccardo Ranuzzi, il 19enne che ha perso la vita a Villanova, alle porte di Bologna, nella tarda serata di mercoledì 5. Il 19enne era in sella a una moto Aprilia quando, in fase di accesso a una rotatoria, ha urtato un cordolo e, poi, perdendo il controllo del mezzo, si è schiantato al suolo. A parlare dei punti non chiari, nei giorni scorsi, è stato Luciano, compagno della madre di Ranuzzi: "Sul grave incidente andremo a fondo, costi quel che costi, perché la rotonda è buia e senza segnaletica orizzontale, tanto che Riccardo ha preso il cordolo di uno spartitraffico perché non visibile – racconta –. Ma oltre a questo, l’ambulanza che è arrivata sul posto si è rotta. I sanitari hanno iniziato le manovre di rianimazione poi, dopo un pò, l’ambulanza si è spenta e non andava più in moto. Gli operatori che erano a bordo del mezzo hanno dovuto usare alcune torce. Si è aspettato, dunque, un altro mezzo del 118, che ci ha messo svariati minuti a sopraggiungere, per poi caricare ’Richi’ e portarlo in codice rosso al Maggiore, dove è morto". Luciano, che, con Giorgia, si è già rivolto a un legale per capire che strade intraprendere e che ha chiesto accesso alle cartelle mediche di quella notte, aggiunge: "Era buio pesto – va avanti –, quella rotonda non ha nessuna illuminazione, tanti mi danno ragione, e per di più l’ambulanza si era rotta. La trovo una cosa assurda. Forse per Riccardo non c’era già più nulla da fare, vista la gravità dell’impatto con il suolo. Ma se ci fosse stato qualcosa da fare? Se fosse stata questione di minuti, preziosi, decisivi tra la vita e la morte, si può accettare che un mezzo d’emergenza si rompa?". A chiarire i tempi con cui si sono svolti i soccorsi, tra Bologna città e Castenaso, la sera della tragedia, la stessa Azienda Usl di Bologna: "Tra le 23.12 e le 23.13 del 5 marzo al 118 sono arrivate due chiamate che segnalavano un motociclista sbalzato non cosciente. Alle 23.16 è partita la prima ambulanza, che è arrivata in 4 minuti. Alle 23.15 è partita l’automedica, che è arrivata in 8 minuti. Alle 0.00 gli operatori sul posto, impegnati nella stabilizzazione del paziente, hanno richiesto una seconda ambulanza, avendo constatato che quella presente risultava in panne. Alle 0.16 la seconda ambulanza è arrivata sul posto, alle 0.23 il paziente stabilizzato è stato caricato sulla stessa, e alle 0.35 è giunto al Maggiore".