Schianto fatale con il parapendio. Oggi l’ultimo saluto

Sarà oggi l’ultimo, doloroso saluto al 36enne Giacomo Guidi. La cerimonia funebre si terrà alle ore 16 nel parco 2 agosto 1980. Guidi domenica scorsa si era recato a fare parapendio sull’Appennino tosco emiliano, nei pressi di Firenzuola, poco dopo il confine con Monghidoro. Una disciplina questa che, insieme all’arrampicata, praticava da anni e con passione. Qualcosa, però, domenica è andato storto e Giacomo è precipitato nel vuoto.

Da anni, quasi venti, lavorava alla Marposs di Bentivoglio ed è stato proprio un suo collega, nei giorni scorsi, a fargli un commovente saluto sui social: "Giacomo, Jeck, alla fine te ne sei andato vivendo la tua passione. Siamo senza parole, hai lasciato un grandissimo vuoto tra noi, i tuoi amici del lavoro. Non colleghi, ma amici. Sei arrivato cinnazzo, siamo cresciuti assieme al lavoro. Come saranno le pause pranzo senza i video che guardavamo tutti assieme alla macchina del caffè di reparto? Senza i video dei tuoi voli che ci mostravi con orgoglio? Nulla sarà come prima al lavoro, qualcuno potrà anche fare quello che facevi tu, ma nessuno porterà lo stesso spirito che portavi tu. Ciao Jeck".

Gli fa eco un altro amico di Guidi: "Giacomino, il tuo spirito libero e la tua passione per la vita saranno sempre nei miei ricordi, e confermo che non sei mai stato un semplice collega, ma un carissimo ‘Amico’. Ciao Giacomo".

z. p.