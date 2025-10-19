Schianto fatale, muore centauro di 50 anni

Un incidente dall’epilogo tragico quello verificatosi ieri, all’ora di pranzo, a San Giovanni in Persiceto. Nello scontro tra un’auto e una moto ha perso la vita il centauro Luigi Vacca. Il 50enne, residente a San Giovanni, era originario di Alghero, in Sardegna. Ma torniamo ai fatti.

Erano quasi le 13, ieri. Il 50enne, in sella alla sua amata BMW, stava percorrendo via Modena, anche sp255. Sulla stessa strada stava transitando una Lancia Ypsilon che, all’altezza della traversa via Piolino, avrebbe messo la freccia per girare a sinistra. Qui l’impatto con la moto: pare, dai primi rilievi, che il 50enne stesse superando alcune auto in transito e che quindi l’autista della macchina, nella manovra di svolta, non lo abbia visto sopraggiungere. Quel che è certo è che l’impatto è stato devastante tanto che Vacca è stato sbalzato dalla sella della moto ed è caduto al suolo, privo di sensi. Illeso, ma sotto choc il conducente della macchina che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto, con ambulanza e automedica, sono arrivati i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne. Era morto sul colpo per i traumi riportati nell’impatto. Con i sanitari, sul posto, sono arrivati gli agenti della polizia locale di San Giovanni in Persiceto con varie pattuglie. Gli agenti hanno dapprima chiuso la strada, che porta a Sant’Agata, per permettere i soccorsi e, poi, per svolgere i rilievi di prassi. Spetterà a loro, ora chiarire la dinamica di questo tragico incidente: per appurare l’esatta dinamica dello scontro la Locale ha acquisito anche i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. La strada è rimasta chiusa a lungo anche per permettere lo sgombero della carreggiata dai detriti e dai mezzo incidentati.

Una giornata complicata, quella di ieri, sulle strade del territorio di San Giovanni. Poche ore dopo questo tragico incidente se ne è verificato un altro, in direzione di Crevalcore, sulla ss568. Per cause al vaglio dei carabinieri di San Giovanni, intervenuti per i rilievi, a scontrarsi sarebbero state quattro auto. Nessuno ha riportato gravi ferite, ma la strada è stata chiusa al traffico per almeno un’ora.

Zoe Pederzini