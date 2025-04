Schianto fatale: oggi l’addio a Ileana, domani a Melissa

Bologna, 15 aprile 2025 – Oggi il funerale di Ileana Gaspari, domani quello di Melissa Cavallari. A un giorno di distanza, come il loro decesso, le comunità di Sasso Marconi e di Zola si preparano a dare l’ultimo saluto alle due vittime del tremendo incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso a Chiesa Nuova, sulla vecchia Bazzanese, dove convergono i confini comunali di Zola, Monte San Pietro e Valsamoggia.

Oggi alle 14,30 nella chiesa dei santi Donnino e Sebastiano di via Moglio, a Borgonuovo, si svolge la cerimonia funebre della settantenne Ileana Gaspari morta sul colpo per effetto dello schianto frontale mentre era alla guida della sua Nissan Qashqai con a fianco il marito 72enne, mentre dietro c’era seduto il nipote di 10 anni che frequenta la scuola primaria di Zola. I suoi congiunti si sono salvati, ma per lei non c’è stato scampo. Poche ore dopo, sabato scorso, all’ospedale Maggiore di Bologna dopo avere lottato tra la vita e la morte nel reparto rianimazione, è toccato alla 12enne Melissa Cavallari, seconda vittima di un frontale devastante che dai primi accertamenti potrebbe essere stato causato dall’invasione di corsia dell’auto guidata da suo padre Marco, sottoposto, come da prassi, all’alcoltest di cui non si conosce ancora l’esito, e che ora rischia di essere indagato per omicidio stradale. Ferito anche il fratellino minore Martin, ma in maniera non grave.

Il funerale si celebrerà domani alle 15 nell’abbazia di Zola. In coincidenza con il rito il sindaco di Zola, Dall’Omo, ha disposto il lutto cittadino. Ieri mattina con il supporto di alcuni insegnanti, studenti e studentesse della prima C, della ex quinta B di Ponte Ronca e del laboratorio pomeridiano di arte, sono stati coinvolti in un momento di condivisione e di dialogo per ricordare e raccontare la loro compagna Melissa, la "bambina farfalla", come si era definita nella didascalia di un suo autoritratto. Poco dopo, alle 11.30 tutte le classi dell’istituto comprensivo si sono poi riunite in un simbolico minuto di silenzio che ha coinvolto la comunità scolastica. Negli spazi della scuola verrà messo a dimora un albero di melograno in memoria di Melissa.