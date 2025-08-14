Schianto fra auto e moto, 23enne gravissimo

Sono gravissime le condizioni di un giovane motociclista, in fin di vita a causa dell‘incidente accaduto ieri intorno alle 17,45 sulla via Lunga, in territorio di Valsamoggia a poca distanza dal confine con Anzola dell‘Emilia. Uno schianto auto-moto, con i due mezzi che procedevano in direzioni opposte. Proveniva da Crespellano e procedeva verso la via Emilia, la Jeep Limited che, giunta all‘altezza dell‘incrocio con via Ponte Asse, ha svoltato in direzione di Confortino. Proprio in quel momento, sempre sulla via Lunga ma diretta verso sud, la moto condotta da un 23enne di Anzola.

Dai primi rilievi si ipotizza quindi una mancata precedenza che si è rivelata drammatica per il centauro, che non è riuscito ad evitare l‘impatto con la fiancata destra della Jeep. Uno scontro violentissimo che ha visto la moto fermare immediatamente la sua traiettoria e finire la sua corsa ai margini del fosso, sul lato opposto. Il conducente ha sbattuto contro la carrozzeria, per poi volare sull‘asfalto. Illeso il guidatore della Jeep, un 76enne di Monteveglio, che si è bloccato sul posto sotto choc, raccontando poi agli agenti di non avere visto la moto in arrivo. La circolazione si è bloccata in entrambe le direzioni e sul posto sono arrivati in successione l‘ambulanza del 112 e l‘elisoccorso, atterrato nel campo a fianco del luogo dello schianto.

Una situazione gestita dagli agenti della polizia locale di Valsamoggia, che hanno prima operato per garantire le migliori condizioni per il soccorso del ferito. Il centauro è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato con codice di massima gravità all‘ospedale Maggiore di Bologna. Le operazioni di rilievo, raccolta delle testimonianze e rimozione dei mezzi sono continuate fino a tarda serata. Il conducente dell‘auto è stato sottoposto, come da prassi, ai test per accertare le condizioni nelle quali si trovava alla guida.

Va ricordato che a poche decine di metri di distanza dal luogo dello schianto il 29 luglio dello scorso anno trovò la morte un altro motociclista: il bolognese Giacomo Alvisi, 29 anni, che in sella alla sua Honda si scontrò con il furgone di un corriere che procedeva in direzione opposta, verso Anzola. Il 29enne morì sul colpo all‘altezza dell‘ingresso al piazzale della stazione di servizio Vega, quella che si intravede nella foto alle spalle della scena dell‘incidente avvenuto del tardo pomeriggio di ieri.

Si allunga dunque la scia di sangue su questa strada rettilinea, a tratti dissestata e soprattutto interessata da un traffico intenso a tutte le ore.

Gabriele Mignardi