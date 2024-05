Schianto fra tre auto all’incrocio, cinque feriti

Incidente stradale l’altro pomeriggio a Sant’Agata con il bilancio di cinque feriti tra cui due bambini, un maschietto di 9 anni e una femmina di 6 anni. Lo schianto si è verificato intorno alle 17,30 in via Molino di Sotto Sp16 via Lunga, a ridosso del centro storico (nella foto). Tre le auto coinvolte: una Jeep Renegade, una Smart e una Fiat 500. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, e anche l’elisoccorso, e i carabinieri della Compagnia di Persiceto per i rilievi.

I sanitari hanno soccorso sul posto i feriti per poi portarli all’ospedale Maggiore. Oltre ai due bambini feriti in maniera non grave, sono rimaste ferite tre donne: due di 22 anni, di cui una in condizioni serie, e una di 38 anni in maniera lieve. La più grave è la conducente della Smart, che ha riportato traumi al torace. Da una prima sommaria ricostruzione la Fiat 500, con a bordo la mamma di 38 anni e i due bambini, proveniente dal centro, mentre svoltava in via Ca’ Rossa, sarebbe stata tamponata dalla Smart, con a bordo la 22enne e la coetanea. Nell’urto la Smart è finita nella corsia opposta andando ad urtare la Jeep Renegade che proveniva dalla direzione opposta.

p. l. t.