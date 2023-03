Schianto frontale Ferita sedicenne: è gravissima

Ennesimo grave incidente quello avvenuto nella tarda serata di mercoledì sulle strade della provincia bolognese, a Minerbio. Erano quasi le undici di mercoledì quando, per cause ancora in fase di accertamento, in via Savena Superiore, all’altezza del civico 80 e dell’osteria Luisa, due vetture, una Opel Corsa e un van Mercedes, si sono scontrate frontalmente.

Stando a una prima ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che sono subito arrivate sul posto grazie alla telefonata di alcuni pendolari che hanno assistito al terribile impatto, la Opel Corsa, guidata da un italiano 20enne e, con a bordo un’amica di 16 anni, stava procedendo in direzione proprio di Minerbio quando, forse a causa di un malore, avrebbe invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva un furgoncino Mercedes Vito guidato da un italiano 51enne. In auto con quest’ultimo viaggiava il figlio di 22 anni. L’impatto frontale è stato così devastante che la Opel Corsa è stata sbalzata fuori strada in un campo poco distante e alcuni pezzi dei cofani delle auto sono schizzati come proiettili sulla carreggiata anche a distanza di svariate centinaia di metri.

Sul posto sono accorsi a sirene spiegate i carabinieri di Molinella con due pattuglie, di cui una della locale stazione di Minerbio, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con quattro ambulanze e un’automedica. Il 51enne del van Mercedes e il figlio 22enne, che viaggiava con lui, sono stati trasportati in codice di media gravità all’ospedale Maggiore per i politraumi riportati nell’incidente, al pari del 20enne che era alla guida dell’Opel. Per entrambi i conducenti dei mezzi sono stati previsti gli esami di prassi per verificare se fossero sotto l’effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.

Ad avere la peggio è stata però la giovanissima passeggera della Opel Corsa, la 16enne residente a San Lazzaro. La ragazza, infatti, era rimasta incastrata tra l’airbag esploso e le lamiere accartocciate dell’auto ed è stata estratta dai vigili del fuoco quando le sue condizioni erano già disperate. Per lei, infatti, è stato necessario l’arrivo dell’elisoccorso del 118 che è atterrato in una campagna poco distante dal luogo del terribile schianto. Il mezzo ha caricato la 16enne in codice di massima gravità e l’ha trasportata all’ospedale Maggiore. Dove, nella notte, la ragazza è stata sottoposta a un delicata e complessa operazione e si trova tuttora ricoverata in Rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime ed è ancora giudicata in pericolo di vita dai medici. Sulle cause esatte e la dinamica dell’incidente indagheranno i carabinieri che si sono occupati, sul posto e fino a tarda notte, di fare tutti i rilievi necessari.

Zoe Pederzini