Schianto frontale tra auto e scooter. Grave al Maggiore centauro 19enne

Grave incidente, nella serata di venerdì, poco prima delle 21, in via Tosarelli, a Villanova. A scontrarsi una Dacia Duster, guidata da un 21enne della zona, e una moto Kymco 125, condotta da un ragazzo di 19 anni. La macchina stava procedendo sulla via Tosarelli verso Bologna. A un certo punto il 21enne della Dacia, per immettersi in un parcheggio, ha svoltato a sinistra, e si è scontrato con la moto che stava sopraggiungendo, in quel momento, nella direzione opposta. Sulle responsabilità stanno indagando le forze dell’ordine che sono arrivate sul posto per i rilievi. Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 con ambulanza e automedica.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 19 anni in sella alla moto, che è stato trasportato in codice di massima gravità al Maggiore, ma non sarebbe in pericolo vita. Nella giornata di ieri, poi, un altro schianto si è verificato sulla ss64 Porrettana, a Minerbio, in prossimità del Mobilificio Stracciari. A scontrarsi, per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Molinella, sono state tre macchine condotte da 27enne, un 35enne ed un 22enne. Stando alle prime informazioni, poco dopo le 13 le due auto condotte dal 35enne e dal 22enne, che andavano in direzioni opposte, per cause da chiarire, forse un’invasione di carreggiata, si sono scontrate frontalmente. Nel violento impatto è stata coinvolto anche il 27enne che seguiva la macchina del 35enne e, non avendo fatto in tempo a frenare, ha tamponato la vettura che lo precedeva. La strada è stata temporaneamente chiusa dall’Anas per i rilievi e le operazioni di soccorso. Ad avere la peggio i due ragazzi che si sono scontrati frontalmente: sono stati portati all’ospedale Maggiore con codici di media gravità, uno in ambulanza e l’altro, a causa del politrauma più severo, in elisoccorso. Il 27enne, invece, è stato portato all’ospedale di Bentivoglio.

Zoe Pederzini