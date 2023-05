Schianto: grave 41enne, feriti due ragazzini

Ancora un grave incidente stradale sulla strada statale numero 9 variante alla via Emilia ad Anzola. Questa volta il bilancio è di tre stranieri finiti all’ospedale: un uomo ferito gravemente e due minorenni che hanno riportato traumi e ferite di media gravità.

Tutto è successo l’altra mattina intorno alle 5,30 sulla SS9 variante alla via Emilia, nel territorio del comune di Anzola, nei pressi della frazione di Lavino di Mezzo, quando, per cause in via di accertamento, il conducente di un’automobile ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito fuoristrada senza coinvolgere altri mezzi.

E’ stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati prontamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale. Da quanto si è potuto apprendere, il conducente della macchina finita nel fossato è un kosovaro di 41 anni e in macchina con lui c’erano il figlio e un nipote di 14 e 12 anni. Il 41enne è stato estratto fuori dall’abitacolo dai pompieri e quindi i sanitari hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni gravi; così come i due minorenni, sono stati estratti fuori dall’automobile dai vigili del fuoco e trasportati sempre in ospedale.

I due adolescenti non sono in pericolo di vita ed hanno riportato ferite e traumi di media gravità.

Le cause dell’uscita di strada sono al vaglio dei carabinieri di Borgo che non escludono un colpo di sonno, una distrazione, un malore, un guasto meccanico oppure una velocità sostenuta. Saranno gli ulteriori accertamenti a fare luce sulla dinamica dell’uscita di strada. E questo tratto di variante alla via Emilia è puntualmente caratterizzato da incidenti stradali spesso mortali.

Non più tardi di un mese fa qui un automobilista ha perso la vita: era un tunisino di 38 anni che si era scontrato contro ad un camion. E ancora. Nello scorso novembre morì un agente immobiliare di Bologna di 54 anni che alla guida della sua automobile sbandò e invase la carreggiata opposta dove sopraggiungeva un camion. E circa un anno prima una automobile con quattro giovani del Camerun a bordo, alle prime luci dell’alba finì fuori strada, forse per un colpo di sonno del conducente. E nell’impatto morì una ragazza di 21 anni.

Pier Luigi Trombetta