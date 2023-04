Schianto in A14 Paura e feriti

Paura lungo la carreggiata sud dell’A14. Poco dopo le 15 di ieri pomeriggio, nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, in direzione Ancona, si è infatti verificato un incidente, all’altezza del chilometro 40, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e quattro autovetture con alcuni feriti.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Nel tratto interessato, il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora con code attorno ai dieci chilometri. Per i cittadini in viaggio verso Ancona, è stata consigliata l’uscita

di San Lazzaro con il traffico che è andato ovviamente a ripercuotersi sugli Stradelli Guelfi.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della stradale.