Schianto in ambulanza, indagato l’autista

È ufficialmente indagato per omicidio stradale il ventitreenne della Croce Rossa che era alla guida dell’ambulanza che si è schiantata a Gavaseto di San Pietro mercoledì scorso, incidente in cui ha perso la vita Monica Amidei, 57 anni, di Galliera. E se ancora non v’è certezza sulle cause dello schianto e non si sa ancora nulla delle esequie della donna, si è scatenata una polemica sulle condizioni della Sp20. A fare un’interrogazione, dapprima in Regione e, poi, in Città Metropolitana, è stato il consigliere leghista Mattia Polazzi: "Serve che si faccia un po’ di chiarezza e le istituzioni devono dare risposte. Era il 2010 quando sono state riscontrate problematiche sulla Sp20, in particolare nel tratto compreso tra la Sp4 e la Ss64, proprio il tratto che attraversa la frazione Gavaseto di San Pietro. Si sarebbero dovute realizzare delle infrastrutture necessarie all’adeguamento funzionale della Sp20, ma, dal 2010 ad oggi, la provinciale è rimasta tale e quale senza subire miglioria alcuna. Il traffico, però, è aumentato, come le dimensioni dei mezzi, principalmente camion che si dirigono da e verso il casello autostradale di Altedo, e la Sp20 è visibilmente troppo stretta per una circolazione in piena sicurezza".

Polazzi, poi, sottolinea: "Il fondo stradale della strada provinciale non è più adeguato al peso dei mezzi oggi in circolazione e i segni di cedimento mettono anch’essi a repentaglio la sicurezza di chi vi circola. Considerato che la quasi totale assenza di manutenzione e il mancato adeguamento promesso nel lontano 2010 della Sp20 può essere considerato, quasi sicuramente, concausa dell’incidente voglio sapere dalle istituzioni quali azioni per la messa in sicurezza degli utenti siano stati attuati dal 2010 ad oggi, per quali motivi gli impegni assunti nel 2010 dalla Regione sono stati disattesi, quali adeguamenti sono previsti, quali già finanziati e con quali tempi di realizzazione".

z. p.