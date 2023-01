Schianto in auto, muore una guardia giurata

di Zoe Pederzini

Un inizio di settimana tragico, quello di ieri, sulle strade della provincia bolognese.

All’alba, poco prima delle 6, un tragico schianto ha causato l’ennesima vittima della strada. A perdere la vita, sulla via Tosarelli, tra Villanova di Castenaso e Castenaso, è stato il 39enne Giuseppe Suriano.

L’uomo, che faceva la guardia giurata, è originario della Basilicata, ma aveva vissuto per tanti anni a Castenaso, dove era molto conosciuto e ora, da qualche tempo, viveva con la compagna poco distante da lì, a Medicina.

Il 39enne, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, era alla guida della sua Fiat Punto. Era partito presto da Medicina, con la compagna, per accompagnarla a Villanova di Castenaso al bar dove lei lavora.

L’ha lasciata lì e si è rimesso in macchina, sulla via Tosarelli (che poi diviene san Vitale) in direzione di Medicina. Ad un certo punto, però, qualcosa è andato storto.

All’altezza di una curva, infatti, nei pressi dello svincolo per il centro di Castenaso, l’uomo, per cause non chiare, ha perso il controllo della macchina. L’auto è dunque uscita dalla carreggiata andando a bordo strada ad impattare violentemente contro una casetta di cemento (ad uso idraulico). L’impatto con questa struttura, però, ha fatto da molla e la macchina ha iniziato a carambolare, roteando in mezzo alla carreggiata andandosi poi a schiantare contro un camion che stava percorrendo la via Tosarelli nella direzione opposta.

Lì l’auto di Suriano ha interrotto la sua folle corsa mortale.

L’autista del mezzo pesante, sotto choc ma quasi illeso, e alcuni altri pendolari, hanno chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitati con ambulanza e automedica i sanitari del 118, ma, quando sono arrivati, per Suriano non c’era già più nulla da fare.

L’uomo è morto sul colpo forse già nel primo impatto contro la casetta di cemento.

Immediatamente i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bologna, coadiuvati dai colleghi della stazione di San Lazzaro, hanno chiuso la via Tosarelli al traffico per permettere i rilievi del caso e i soccorsi.

La viabilità, in quel tratto sempre molto congestionato soprattutto negli orari di punta, è rimasta interdetta per più di tre ore e la strada è stata resa accessibile solo dalle 10 di mattina.

Il traffico è rimasto paralizzato per ore in tutte le arterie provinciali che collegano Castenaso, Medicina e Bologna.

Ora sarà compito dei carabinieri della Compagnia di San Lazzaro chiarire cosa abbiano causato l’incidente fatale di Suriano. Le stesse forze dell’ordine hanno già dato il via alle indagini per capire se il 39enne stesse o meno viaggiando a velocità sostenuta e se indossasse o meno la cintura di sciurezza. Tutte domande che, per trovare risposta, necessiteranno di accurate perizie. Ancora da fissare la data dei funerali.