Schianto in moto alla rotonda. Muore a 19 anni davanti agli amici

Una serata tra amici finita in tragedia. Un altro giovanissimo ha perso la vita, nella tarda serata di mercoledì, sulle strade del bolognese, a Villanova di Castenaso: il 19enne sanlazzarese Riccardo Ranuzzi. Erano all’incirca le 23. Dopo una serata passata insieme ad alcuni coetanei Riccardo era risalito in sella alla sua amata moto, un’Aprilia 450, per fare rientro a casa, in territorio sanlazzarese, vicino al parco dei Cedri, dove viveva con la mamma e la sorella. A un certo punto, però, qualcosa è andato storto: a Villanova di Castenaso, all’altezza della rotatoria tra via del Lavoro e via dell’Industria, il 19enne ha perso il controllo della moto, è andato fuori strada, impattando con violenza al suolo dove è rimasto, privo di sensi. Immediato l’allarme da parte degli amici che lo seguivano in moto e che sono rimasti sotto choc.

I sanitari del 118 sono subito arrivati sul posto con vari mezzi: due ambulanze e un’automedica. Il politrauma riportato da Riccardo è parso da subito molto grave: il 19enne è stato portato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Per le ferite riportate e il trauma cranico è morto poche ore dopo senza avere mai ripreso conoscenza. Sulla scena del terribile incidente, insieme ai vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro. I militari, oltre a veicolare il traffico, si sono occupati di fare i rilievi. Ora sarà da capire cosa abbia causato lo schianto di Ranuzzi: quel che è certo, stando alle indagini e alle testimonianze di chi ha assistito all’incidente, è che si esclude il coinvolgimento di terzi.

Alla base dell’incidente mortale potrebbe esserci un guasto alla moto, che è andata in frantumi al suolo, una distrazione del giovane o, forse, anche l’attraversamento di un qualche animale. Si tratta di una parte della carreggiata stradale che è sempre molto buia, perché quasi priva di illuminazione. Queste le parole della sindaca Marilena Pillati: "Purtroppo la nostra comunità è stata nuovamente colpita da una terribile tragedia. Riccardo Ranuzzi, un ragazzo di soli 19 anni, è morto in seguito a un incidente avvenuto a Villanova di Castenaso mentre si trovata a bordo del suo scooter. Voglio esprimere, anche a nome di tutti i cittadini di San Lazzaro, il mio più grande cordoglio per la perdita di un’altra giovane vita dopo quelle di Aberto Chersoni e Bryan Wilxander Mini che sono venuti a mancare nelle scorse settimane. In questo momento di dolore voglio stringere con un forte abbraccio la famiglia di Riccardo, i suoi amici e tutte le persone che gli volevano bene". Al messaggio della prima cittadina ha risposto la mamma di Riccardo, Giorgia Morara: "Ringrazio in prima persona il sindaco e tutti i cittadini di San Lazzaro. Grazie per la vicinanza".

