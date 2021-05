Un tardo pomeriggio devastante, quello di ieri, per la comunità di Pianoro. Un papà di 26 anni, Gabriele Mimmi, soccorritore del 118, è morto in seguito di un terribile incidente stradale avvenuto sulla via Nazionale, la sp65 della Futa, all’altezza di via del Sassetto.

Erano quasi le 19 quando la motocicletta su cui viaggiava Mimmi, che procedeva in direzione Bologna, si è scontrata con una Mercedes, guidata da un 72enne del luogo, che stava uscendo da un’azienda e si stava immettendo sulla carreggiata in direzione opposta, ovvero Pianoro Vecchia. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio della polizia municipale, che sta facendo i rilievi di prassi. Quello che è certo è che l’impatto tra la moto e l’auto è stato frontale e violentissimo, tanto che il mezzo di Mimmi è stato scaraventato nei cespugli dal lato opposto della carreggiata. Pare che la moto sia sopraggiunta all’improvviso e che il 72enne non abbia fatto in tempo ad accorgersene. La dinamica è comunque ancora tutta da chiarire. Sul posto, oltre ai vigili, sono prontamente sopraggiunti i vigili del fuoco, che hanno la caserma poco distante dal luogo dello schianto, i carabinieri della stazione di Pianoro e vari mezzi del 118. I colleghi del ferito, sconvolti, hanno trasportato il giovane in codice di massima gravità, con un politrauma, all’ospedale Maggiore. Mimmi, però, non ce l’ha fatta e poco dopo l’arrivo al pronto soccorso è deceduto. La comunità di Pianoro è rimasta letteralmente sgomenta non appena la notizia si è diffusa. Mimmi, infatti, giovanissimo figlio dello storico gommista della zona, si era fatto amare da tutta la cittadinanza. Il 26enne ha sempre avuto una spiccata propensione ad aiutare gli altri e chiunque fosse in difficoltà.

Sin da ragazzo ha iniziato a prestare servizio, come volontario, nel mondo della Pubblica Assistenza, prima a Sasso Marconi, poi a Pianoro, dove operava tuttora, e anche come infermiere alla Centrale Operativa 118 Emilia Est. Mimmi era sposato da poco e lascia una bambina piccolissima. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo incidente grave, mortale, sulla Sp65 della Futa, dall’autunno passata ad Anas. Lunga è stata la battaglia di residenti e amministrazioni comunali di Pianoro, Loiano e Monghidoro per scongiurare queste tragedie. Dopo anni di richieste, infatti, sono stati da poco installati i quattro velox fissi sulla Futa, di cui uno è proprio in territorio di Pianoro. L’inaugurazione ufficiale dei dispositivi, tanto attesi, è prevista a breve.

Zoe Pederzini