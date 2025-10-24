Schianto mortale: il piccolo Rayan sedeva davanti, il padre guidava l’auto. Aperta inchiesta per omicidio stradale

Bologna, 24 ottobre 2025 – Si chiamava Rayan Murrizi, aveva solo sette anni e amava giocare a pallone. La sua vita si è spenta l’altra sera, mentre era in macchina con il papà, a Lovoleto di Granarolo, nell’ennesimo schianto sulle strade della provincia. L’incidente è avvenuto sull’asfalto bagnato della statale 64 Porrettana, verso le 19,45: Rayan era in auto a fianco del padre, sul sedile anteriore, con la cintura allacciata ma senza il seggiolino per i bambini previsto dalla legge. Il piccolo, nato a Carpi, nel Modenese, viveva con la famiglia a Ca’ de Fabbri, una frazione di Minerbio, e aveva due sorelline, una più grande e l’altra nata da poco. Una famiglia ben integrata, titolare di una carrozzeria. Ora l’intera comunità, da Bologna alla provincia, è sotto choc.

Lo schianto si è verificato al confine tra i territori di Granarolo e Minerbio, all’altezza di un distributore di benzina: il piccolo viaggiava sulla Volkswagen Corrado del padre, di vecchia data e considerata d’epoca, mentre sull’altra auto, una Renault Clio, viaggiava un ventenne residente a Minerbio. La macchina del 20enne andava verso Ca’ de Fabbri, l’altra, quella di Murrizi, in direzione di Lovoleto.

Ad un certo punto, le due vetture si sono scontrate in un impatto frontale devastante. Impatto che ha fatto carambolare le due auto a vari metri di distanza, nei campi adiacenti alla strada. Stando ai primi rilievi dei carabinieri, le vetture si sono scontrate dopo che il padre di Rayan avrebbe sterzato per evitare una moto, una Honda 500X che, provenendo dalla direzione opposta, ha svoltato all’improvviso per accedere al distributore di benzina senza dare la precedenza. Alla guida c’era un 46enne di Malalbergo. Sterzando per evitare il motociclista, l’auto del papà di Rayan avrebbe invaso la carreggiata opposta dove stava arrivando la Clio del ventenne. L’impatto è stato inevitabile. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con tre ambulanze e due automediche. Con loro anche i pompieri, che hanno estratto il padre e il figlio, non con poca fatica, dalla macchina capovolta. I vigili del fuoco ci hanno messo parecchio tempo per liberare il corpicino di Rayan dalle lamiere e hanno dovuto tagliare la cintura di sicurezza con cui era assicurato al sedile.

Sia il padre che il guidatore della Clio sono rimasti feriti: sono tuttora ricoverati, non in pericolo di vita, al Maggiore. Illeso il motociclista.

I carabinieri si sono occupati di effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. I militari dell’Arma hanno sentito anche diversi testimoni oculari dell’evento. Il pm Giampiero Nascimbeni ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e attende i primi riscontri prima di procedere alle iscrizioni sul registro degli indagati. Oltre alla dinamica, saranno valutati tutti gli elementi, compreso il fatto che Rayan era sul sedile anteriore e non sul seggiolino previsto dalla legge per i bambini sotto i 12 anni e sotto il metro e cinquanta di altezza.

Tutti i guidatori, motociclista compreso, sono stati sottoposti ai test per rilevare la presenza di alcool o droghe nel sangue. Probabilmente sarà anche affidata una consulenza cinematica per ricostruire nei dettagli la dinamica e gli inquirenti stanno anche cercando eventuali telecamere presenti in zona. La viabilità sulla statale 64 è rimasta bloccata a lungo in ambo i sensi di marcia, causando notevoli ripercussioni al traffico della zona.