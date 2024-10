Schianto scooter-camion. Gravissima la motociclista

Travolta in pieno da un camion, mentre era in scooter. Una donna di 49 anni è ricoverata in gravissime condizioni, al reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore, dopo essere rimasta coinvolta, nel pomeriggio di giovedì, in un incidente. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15,45 in via Zanardi nei pressi dell’ incrocio con via della Grazia. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, subito intervenuti assieme al personale del 118, il mezzo pesante, che da via Zanardi procedeva in direzione centro, si è scontrato con lo scooter, condotto dalla donna, che arrivava nella direzione opposta. Presumibilmente il camion stava svoltando su via della Grazia ma, nell’effettuare la manovra, non deve aver visto lo scooter che stava arrivando. L’impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai sanitari del 118, intervenuti per soccorrerla. La quarantanovenne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità: adesso è ricoverata, in prognosi riservata, al reparto di Rianimazione.

Ieri pomeriggio, più o meno alla stessa ora, la polizia di Stato e la locale sono intervenute su un altro incidente, avvenuto in viale Pietramellara, all’altezza del Cassero: tre le auto rimaste coinvolte in un maxi tamponamento, a seguito del quale una delle vetture si è ribaltata. Sul posto, visto che dall’auto usciva del fumo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Nessuno degli automobilisti, benché scossi, è fortunatamente rimasto ferito. La polizia locale sta lavorando per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

