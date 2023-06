Schianto sull’A14, grave camionista La viabilità in città bloccata per ore

Spaventoso schianto, nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, sull’autostrada Bologna-Taranto. L’incidente, avvenuto al chilometro 18 dell’A14, ha visto coinvolti tre mezzi pesanti e un’auto. Resta da chiarire la dinamica del terribile impatto, sulla quale è al lavoro la Polizia stradale. Sul luogo dell’incidente si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con tre squadre, che hanno provveduto a estrarre i conducenti dal groviglio di lamiere: un uomo di 53 anni è stato trasportato d’urgenza al Maggiore in codice di massima gravità.

Meno critiche le condizioni di altri due automobilisti, arrivati nell’ospedale bolognese in codice di media gravità. Il tratto dell’autostrada compreso tra San Lazzaro e Bologna Fiera, in direzione dell’allacciamento con l’A1, è rimasto chiuso per ore dopo l’incidente per permettere i lavori di rimozione delle vetture coinvolte, per poi essere riaperto (le auto potevano circolare su una sola corsia, ndr) nel tardo pomeriggio. L’incidente ha causato enormi problemi alla viabilità. Il traffico è infatti rimasto completamente bloccato per ore e sull’autostrada si sono formate code che hanno raggiunto anche i 10 chilometri di lunghezza verso l’allacciamento con l’A1. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre a tre squadre dei vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polstrada e il personale della Direzione terzo Tronco di Autostrade.