Schianto tra auto e moto. Un ferito sulla Porrettana

Ennesimo incidente, per fortuna senza tragiche conseguenze, sulle strade della provincia. Lo schianto, che ha coinvolto un’auto e una moto, si è verificato ieri in territorio di Malalbergo. Erano da poco passate le 12. Sulla ss64 Porrettana un’auto, guidata da un 22enne di San Pietro in Casale, stava procedendo in direzione di Bologna e si stava apprestando a svoltare a sinistra per immettersi sulla via Canaletto (nella foto).

Nella corsia opposta, sulla ss64, ma in direzione di Ferrara, procedeva un motociclista, un 49enne di Malalbergo in sella a una grossa Bmw. Per cause che ancora sono al vaglio delle forze dell’ordine, i due mezzi si sono scontrati frontalmente tanto che il 49enne ha impattato sul parabrezza dell’auto, per poi ricadere con violenza al suolo. Sul posto, avvisati da altri pendolari, sono sopraggiunti gli agenti della Polizia locale di Minerbio, Malalbergo e Baricella con due pattuglie. Alcuni agenti hanno regolato la circolazione, altri si sono occupati dei rilievi, che chiariranno la dinamica alla base dell’incidente. Sono sopraggiunti i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero: le condizioni del 49enne, infatti, inizialmente sono apparse gravi, ma poi l’uomo è stato portato in ospedale in ambulanza in codice di media gravità. Illeso, ma sotto choc il 22enne.

z. p.