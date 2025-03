Schianto tra moto e camion sulla via Ferrarese. Grave centauro di 35 anni, traffico paralizzato

Un motociclista è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo un brutto incidente. Tutto è successo ieri mattina, intorno alle 11,30, lungo via Ferrarese, nei pressi della Trattoria del Gallo nel comune di Castel Maggiore. Il motociclista è un 35enne residente a Budrio che era in sella ad una Suzuki V - Strom. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il centauro, per cause in via di accertamento da parte della polizia locale dell’Unione Reno Galliera prontamente intervenuta sul luogo del sinistro, si è scontrato contro un camion che proveniva dalla direzione opposta.

Nell’urto il motociclista è rovinato sull’asfalto mentre il mezzo pesante è finito fuori strada. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, con i vigili del fuoco, la polizia locale e anche l’elisoccorso. I medici del pronto intervento hanno prestato i primi soccorsi al motociclista che, viste le sue condizioni, è stato poi caricato nell’elicottero e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna dove è stato ricoverato. Mentre il conducente del camion è rimasto illeso. L’incidente ha causato disagi alla viabilità per ore. La polizia locale infatti ha dovuto chiudere al traffico il tratto interessato dall’incidente per permettere la rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata, che è stata riaperta al traffico verso le 14.

p. l. t.