Schianto tra scooter e autobus. Muore ragazzo di 22 anni . Autista sotto choc: "Non l’ho visto"

Notte di sangue, quella di ieri, sulle strade della provincia bolognese, dove si è verificato l’ennesimo incidente purtroppo mortale. A perdere la vita, a San Lazzaro di Savena, è stato l’operaio di 22 anni Brayan Wilxander Mini, residente con la famiglia a Monterenzio, dove, pare, stesse rientrando quando è avvenuta la tragedia. Il ventiduenne era in sella al suo scooter, un Kymco 125, quando si è scontrato fatalmente con un autobus.

I fatti. Erano quasi le 4.30 della notte tra sabato e domenica. Brayan, in sella al suo scooter, stava facendo rientro verso casa, da Bologna. Si trovava sulla via Emilia, a San Lazzaro, e viaggiava in direzione di Ozzano. Dalla laterale via John Fitzgerald Kennedy, però, è sopraggiunto un autobus Tper, non in linea, ma addetto al trasferimento del personale. Alla guida del mezzo, un cinquantenne.

All’incrocio tra via Kennedy e la via Emilia si è verificato il devastante impatto: la moto di Brayan, dopo aver danneggiato la parte anteriore del bus, è carambolata semidistrutta sull’asfalto, finendo a diversi metri di distanza dal punto dello scontro. Il giovane è stato scaraventato a terra, dove è rimasto privo di sensi.

L’autista del bus, che avrebbe riferito di non aver visto il giovane arrivare, è rimasto illeso e pur sotto choc è stato il primo a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica: le condizioni del 22enne, incosciente, sono parse subito disperate, mentre veniva caricato in ambulanza in codice di massima gravità. Il giovane, purtroppo, è morto per le gravi lesioni riportate durante la corsa verso l’ospedale Maggiore.

Incaricati dei rilievi mirati a capire l’esatta dinamica del tragico incidente e per identificare la vittima, che viaggiava senza documenti, sono stati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di San Lazzaro: quello che è certo, è che vista l’ora tarda, l’impianto semaforico che regola l’incrocio era giallo lampeggiante. Sarà ora da chiarire a che velocità stesse transitando Brayan, che comunque procedeva sul rettilineo della via Emilia.

Commenta l’accaduto la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati: "A nome di tutta la comunità voglio esprimere il mio cordoglio per il tragico incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di soli 22 anni. In questo momento così drammatico ci stringiamo alla sua famiglia e a tutti quelli che lo conoscevano e gli volevano bene". Cui si aggiunge il cordoglio del sindaco di Monterenzio, Davide Lelli: "A nome mio, dell’amministrazione e dei cittadini esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Brayan. In questo momento di grande dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze, con la vicinanza e il sostegno di tutta Monterenzio".