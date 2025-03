Schietto e sincero: come la sua fede

Rambaldi

Paolo Mengoli è tornato nella Casa del Padre, dove sarà meravigliato perché l’infinita Misericordia di Dio gli farà incontrare qualche personaggio che lui non pensava di ritrovare in Paradiso ma, non dico all’inferno (Paolo era una buona persona), in Purgatorio. Sono stato in Consiglio Comunale ai tempi della Gloriosa Prima Repubblica e per un po’ pure nella Seconda, eravamo fianco a fianco. Oggi è il tempo del ricordo, del rimpianto, ma, qualcuno leggo lo ha fatto, è bello ricordare un uomo sincero e schietto, un cattolico certo aperto al dialogo con chiunque, ma con una fede ‘rocciosa’ e poco incline a rincorrere un certo relativismo desideroso di farsi apprezzare nei salotti. Altra sua qualità era, nella sua opera di servizio agli ultimi, la fedeltà al Precetto evangelico che, quando si interviene in aiuto agli esclusi, dice che "la mano destra non sappia cosa fa la mano sinistra". Paolo Mengoli qualche decennio fa, molto prima di altre iniziative oggi quotidianamente all’attenzione dei media, con la Fraternità della Misericordia con annesso Ambulatorio Biavati fu tra i promotori di un vero e proprio presidio ambulatoriale al servizio degli ultimi: il tutto fatto in perfetta regola secondo le leggi e, soprattutto, senza essere all’ombra di qualche potentato politico-istituzionale. Mengoli era sempre ‘in divisa’, pronto, di giorno o di notte, a entrare in campo. A proposito di ’campi‘, ebbe una qualche amarezza quando, nominato dal Cardinal Caffarra direttore della Caritas, si vide bersaglio di alcuni ‘amici’ cattolici: sì perché anche a Bologna ci sono le consorterie. Mengoli non disprezzò né contestò e non fu mai come quel personaggio di Giovannino Guareschi che così viene descritto nel Don Camillo: "Lui era uno che veniva sempre a messa, ma, appena terminato il Divino Ufficio si precipitava in canonica per segnalare al Parroco, dove si era sbagliato a dire la messa". Non ho dubbio alcuno che Mengoli oggi sia in Paradiso.

*L’Officina delle Idee