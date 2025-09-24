Schlein, appello ai sindaci: "Ci vediamo a Bologna"

"Stiamo preparando un grande appuntamento nazionale con i nostri amministratori e le nostre amministratrici: il 14 e 15 novembre al DumBo li riuniremo per fare emergere il buongoverno e le nostre proposte". Lo ha annunciato la segretaria del Pd Elly Schlein, nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno.

Immediato l’apprezzamento dell’iniziativa da parte del sindaco Matteo Lepore: "La due giorni del Pd Nazionale proposta da Elly Schlein insieme ai sindaci, sarà un’occasione per fare il punto su tanti temi che in questo momento vedono i sindaci come unici difensori dello stato sociale nel nostro paese. Dal diritto alla casa al diritto alla sicurezza, i sindaci sono quelli che si trovano quotidianamente a dare risposte anche per conto del governo a volte – fa notare il primo cittadino –. Il Pd ha il numero maggiore di sindaci eletti nei piccoli comuni così come nelle grandi città, da nord a sud, e vediamo che il paese soffre nonostante il bengodi raccontato dalla destra".

I bisogni quotidiani delle persone, delle famiglie, dei minori non accompagnati ’scaricati’ sugli enti locali è uno dei temi che saranno affrontati nella due giorni con la segretaria Schlein e che l’assessora regionale Isabella Conti, delegata al Welfare nella giunta emiliano-romagnola vuole sottolineare, assieme al giudizio estremamente positivo per l’iniziativa della segretaria Pd.

"Denunciare lo scempio che sta facendo il governo delle autonomie locali: quello che dice la segretaria è assolutamente vero – afferma Conti –. Si tratta di una mobilitazione più che giusta e doverosa anche per far capire bene ai nostri cittadini che i bisogni stanno aumentando: se non c’è una visione vera delle politiche di welfare, qui può saltare il sistema nazionale. Basta scaricare sui Comuni".

L’assessora denuncia "l’affanno" dei territori e dei sindaci in questa fase: "Gli enti locali si stanno sobbarcando spese e fatiche che dovrebbero essere invece governate a livello nazionale. Un solo esempio, su tutti, è la gestione dei minorenni stranieri non accompagnati: abbiamo i Comuni esposti per una quantità di risorse immensa, a fronte di minori indicati dalle Prefetture, e quindi dal Governo centrale, per essere assistiti. Con la garanzia che le risorse sarebbero state poi erogate ai Comuni. La realtà – afferma – è che i Comuni stanno rischiando grosso, col rischio di default senza interventi rapidi del Governo. Non lasciamo soli i Comuni di fronte alle nuove fragilità che stanno emergendo nelle famiglie. Ci sono regioni nel nostro paese che hanno dai 2.000 ai 5.000 bambini con disabilità scoperti dal sostegno a scuola".

