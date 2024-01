Schlein attacca Salvini: "Intervento grottesco. Smetta di minare l’autonomia dei sindaci"

"Salvini smetta di minare l’autonomia dei sindaci e trovi piuttosto le risorse per rafforzare il trasporto pubblico". La segretaria del Pd Elly Schlein sale sul ring della Città 30 per rispondere all’intervento a gamba tesa del ministro che intende smantellare la rivoluzione varata dal Comune. E rompe un silenzio del partito nazionale che finora non era intervenuto sul tema, divenuto incandescente in città dopo il via alle multe degli ultimi giorni.

Mentre a Bologna continua un dibattito a tutto campo, Salvini ha infatti fatto sapere sabato che il ministero è al lavoro su una direttiva "per chiarire e semplificare il tema dei limiti di velocità, con particolare riferimento ai centri urbani". Sotto la lente degli uffici romani ci sono l’art.142 comma 2 del codice della strada e la direttiva 777 del 2006 che fissano alcuni paletti ben precisi per le strade dove si può imporre il limite dei 30 orari, come assenza di marciapiedi, andamento tortuoso e intensa presenza di pedoni.

Il sindaco Lepore aveva definito "violenta" la bocciatura arrivata da Salvini, ma aveva anche auspicato dialogo e collaborazione fra le istituzioni, cercando poi di smorzare i toni: "Noi siamo a disposizione – ha detto – il progetto è finanziato dal ministero e segue le linee guida del ministero". E poi aveva ribadito la richiesta di tempo: "Dobbiamo aspettare alcune settimane per avere dati scientifici e chiari e misurare il ’benessere’ dell’iniziativa".

Schlein è sulla stessa linea e va a pescare le argomentazioni con esempi dal campo avversario: "Ci pensano oggi i sindaci di centrodestra di Olbia e Treviso – afferma la segretaria dem – a chiudere l’assurda polemica sulle città 30. Adottano limiti di velocità per migliorare sicurezza stradale, mobilità e qualità dell’aria, rendendo così ancor più grottesco l’intervento del ministro Salvini. Bologna, come Olbia e Treviso, ha raccolto le preoccupazioni dei cittadini e seguito l’esempio innovativo di città come Amsterdam, Bruxelles, Londra e Barcellona, dove si respira meglio e si è ridotto drasticamente il numero di vittime per incidenti".

Poi la richiesta al ministro di lavorare al rafforzamento del trasporto pubblico locale: "Salvini smetta di minare l’autonomia dei sindaci, imponendo i limiti di velocità di tutta Italia dalla sua poltrona di ministro, e pensi piuttosto a trovare le risorse che mancano per il fondo nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, per rafforzare i servizi, prorogare il bonus abbonamenti e rinnovare il contratto delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Come Partito Democratico – conclude – continueremo a insistere, visto che il ministro non lo fa".

Critiche a Salvini arrivano anche da Angelo Bonelli, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra: "Salvini non smette mai di stupirci. In realtà il 22 dicembre 2022 lui stesso aveva firmato la norma che attacca da giorni, un decreto che prevede le zone a 30 km/h e dispone i finanziamenti. Da noi c’è pieno sostegno a Lepore".